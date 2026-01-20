Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia che ha allenato Pervis Estupinan al Brighton, ha parlato a 'Viva el Fútbol' delle caratteristiche del laterale mancino del Milan, che non sta vivendo una buona prima stagione in rossonero
La scorsa estate, per sostituire Theo Hernández ceduto all'Al-Hilal, il Milan ha preso Pervis Estupinan dal Brighton: costo di acquisto del laterale mancino ecuadoriano, 19 milioni di euro bonus compresi. Fin qui, in stagione, il numero 2 rossonero ha totalizzato 14 presenze tra Serie A (11), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (una), con un assist al suo attivo in 941' sul terreno di gioco.
Estupinan ha offerto qualche buona prestazione; in altre, invece, è sembrato un po' l'Emerson Royal della fascia sinistra, indispettendo, non poco, molti tifosi rossoneri. E non convincendo, spesso, neanche l'allenatore Massimiliano Allegri, il quale, infatti, nel corso del campionato gli ha sempre più spesso preferito Davide Bartesaghi come titolare.