Milan, senti De Zerbi: “Estupinan è un giocatore di corsa. Non di palleggio e quantità”

Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia che ha allenato Pervis Estupinan al Brighton, ha parlato a 'Viva el Fútbol' delle caratteristiche del laterale mancino del Milan, che non sta vivendo una buona prima stagione in rossonero
La scorsa estate, per sostituire Theo Hernández ceduto all'Al-Hilal, il Milan ha preso Pervis Estupinan dal Brighton: costo di acquisto del laterale mancino ecuadoriano, 19 milioni di euro bonus compresi. Fin qui, in stagione, il numero 2 rossonero ha totalizzato 14 presenze tra Serie A (11), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (una), con un assist al suo attivo in 941' sul terreno di gioco.

Estupinan ha offerto qualche buona prestazione; in altre, invece, è sembrato un po' l'Emerson Royal della fascia sinistra, indispettendo, non poco, molti tifosi rossoneri. E non convincendo, spesso, neanche l'allenatore Massimiliano Allegri, il quale, infatti, nel corso del campionato gli ha sempre più spesso preferito Davide Bartesaghi come titolare.

Di Estupinan ha parlato, nelle ultime ore, uno che il Milan lo ha vissuto nelle giovanili, ovvero Roberto De Zerbi. L'attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia ha allenato Estupinan nel Brighton e, a 'Viva el Fútbol', ne ha parlato in questi termini. "Con me faceva il quarto e il primo anno ha fatto molto bene, il secondo ci siamo un po' persi nel ritorno. Lui è un giocatore di corsa e non di palleggio, di quantità" .

