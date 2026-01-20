Di Estupinan ha parlato, nelle ultime ore, uno che il Milan lo ha vissuto nelle giovanili, ovvero Roberto De Zerbi. L'attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia ha allenato Estupinan nel Brighton e, a 'Viva el Fútbol', ne ha parlato in questi termini. "Con me faceva il quarto e il primo anno ha fatto molto bene, il secondo ci siamo un po' persi nel ritorno. Lui è un giocatore di corsa e non di palleggio, di quantità" .