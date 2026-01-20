Pianeta Milan
ESCLUSIVA – Milan, Furlani via e dentro Calvelli? Ecco quanto sappiamo

Giorni importanti per il futuro del Milan: ecco in ESCLUSIVA tutti i dettagli sul futuro dell'ad rossonero Giorgio Furlani e Calvelli
Matteo Ronchetti
Movimenti importanti sono attesi anche dal punto di vista societario per il Milan, con l'arrivo di Comvest che avrebbe come prima conseguenza l'addio di Elliott dal mondo rossonero. Di ieri la nostra importante esclusiva sul tema (qui tutti i dettagli sul futuro rossonero).

La domanda che si stanno facendo in molti è se e quali cambi ci saranno all'interno dell'organigramma rossonero. Ecco tutti i dettagli dalla nostra esclusiva in merito. Restano tutti quelli in quota RedBird, come ad esempio Scaroni e Ibrahimovic, con il direttore sportivo Igli Tare confermato. Da capire il futuro di Moncada (in scadenza e legato a Furlani) e Cocirio, molto stimato. Voci continue su un possibile addio dell'ad Furlani. Due strade al momento: o resta o arriva Calvelli. Da capire se quest'ultimo voglia fare l'Head of Sport di Redbird o ambisca a un ruolo più circoscritto ma di grande visibilità. Voci anche su un possibile ritorno di Galliani, che al momento escludiamo.

