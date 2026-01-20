ESCLUSIVA – Milan, Furlani via e dentro Calvelli? Ecco quanto sappiamo

La domanda che si stanno facendo in molti è se e quali cambi ci saranno all'interno dell'organigramma rossonero. Ecco tutti i dettagli dalla nostra esclusiva in merito. Restano tutti quelli in quota RedBird, come ad esempio Scaroni e Ibrahimovic, con il direttore sportivo Igli Tare confermato. Da capire il futuro di Moncada (in scadenza e legato a Furlani) e Cocirio, molto stimato. Voci continue su un possibile addio dell'ad Furlani. Due strade al momento: o resta o arriva Calvelli. Da capire se quest'ultimo voglia fare l'Head of Sport di Redbird o ambisca a un ruolo più circoscritto ma di grande visibilità. Voci anche su un possibile ritorno di Galliani, che al momento escludiamo.