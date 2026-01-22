Pianeta Milan
Daniele Garbo, giornalista sportivo, ha parlato del lavoro del tecnico livornese Massimiliano Allegri alla guida del Milan in questa stagione. Ecco le dichiarazioni durante una diretta a 'TMW Radio'
Daniele Triolo 

Nella passata stagione il Milan, allenato da Paulo Fonseca prima e da Sérgio Conceição poi, ha vissuto un'annata sofferta. Il Diavolo ha vinto la Supercoppa Italiana, vero, ed è andato ad un passo dal vincere anche la Coppa Italia, sconfitto solo in finale, ma Serie A e Champions League non hanno portato le gioie tanto attese.

Ottavo posto in campionato, fuori ai playoff in Europa. Quindi, in estate, c'è stata la rivoluzione. Nell'organico, visto che il Milan ha cambiato più della metà dei giocatori e tecnica, giacché è stato nominato il direttore sportivo Igli Tare, e successivamente, chiamato in panchina Massimiliano Allegri.

Dopo il k.o. interno (1-2) alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese, il suo Milan - in campionato - non ha più perso: 20 risultati utili consecutivi, frutto di 13 vittorie e 7 pareggi. A tal proposito, durante una diretta su 'TMW Radio', è intervenuto il giornalista sportivo Daniele Garbo. "Era impossibile fare peggio, Allegri ci ha messo qualcosa del suo. 20 risultati utili consecutivi sta facendo qualcosa di storico", le sue dichiarazioni.

