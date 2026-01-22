Dopo il k.o. interno (1-2) alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese, il suo Milan - in campionato - non ha più perso: 20 risultati utili consecutivi, frutto di 13 vittorie e 7 pareggi. A tal proposito, durante una diretta su 'TMW Radio', è intervenuto il giornalista sportivo Daniele Garbo. "Era impossibile fare peggio, Allegri ci ha messo qualcosa del suo. 20 risultati utili consecutivi sta facendo qualcosa di storico", le sue dichiarazioni.