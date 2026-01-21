E' tempo di festeggiamenti a Milanello. Quest'oggi Pervis Estupinan compie 28 anni.Il terzino ecuadoriano, arrivato al Milan nella sessione estiva di calciomercato, festeggia il suo primo compleanno da calciatore rossonero. Cresciuto nelle giovanili dell'LDU Quito, Estupinan si è poi trasferito in Italia al servizio dell'Udinese, per poi finire in prestito in diverse squadre: Watford, Almeria, Maiorca, Osasuna e Villareal. Dopo la Spagna si presenta una nuova opportunità: la Premier League con il Brighton ed infine il Milan.
(Fonte acmilan.com) - Tanti auguri a Pervis Estupiñan! L'esterno sinistro, nato il 21 gennaio 1998 a Esmeraldas, Ecuador, compie oggi 28 anni. Terzino sinistro di spinta, è cresciuto nella LDU Quito prima del passaggio in Europa: esperienze in Spagna con Granada, Almería, Mallorca, Osasuna, poi il Villarreal con cui vince l'Europa League 2021, e in Premier League, quindi l'approdo alla corte di Mister Allegri. Nazionale ecuadoriano dal 2019, vanta oltre 50. Tanti auguri Pervis, da tutta la famiglia rossonera!
