E' tempo di festeggiamenti a Milanello. Quest'oggi Pervis Estupinan compie 28 anni.Il terzino ecuadoriano, arrivato al Milan nella sessione estiva di calciomercato, festeggia il suo primo compleanno da calciatore rossonero. Cresciuto nelle giovanili dell'LDU Quito, Estupinan si è poi trasferito in Italia al servizio dell'Udinese, per poi finire in prestito in diverse squadre: Watford, Almeria, Maiorca, Osasuna e Villareal. Dopo la Spagna si presenta una nuova opportunità: la Premier League con il Brighton ed infine il Milan.