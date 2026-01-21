Nessuno parla del calendario dell'Inter! Le uscite in estate e Gasperini...

Nell'ultimo video della pagina di Pianeta Milan si parla di calendari a confronto tra Inter e Milan, delle parole di Gasperini e non solo

Nella giornata del ritorno a Milano del proprietario del Milan Gerry Cardinale, si parla anche di campo con una questione che ha fatto polemica tra i tifosi milanisti. Ne ha parlato il nostro inviato fuori da Casa Milan Stefano Bressi. Il primo tema affrontato riguarda il calendario a confronto tra Inter e Milan, con alcune stranezze che Stefano prova a spiegare nel modo più chiaro possibile. Ma non solo questo, anche le parole dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini che, alla vigilia di un'importante partita per il cammino europeo dei giallorossi, ha parlato della prossima gara di campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri, usando parole molto forti.