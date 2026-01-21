Criscitiello: 'Milan avrà 3 trasferte consecutive. Questo non è normale...'

Pianeta Milan
Durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode', il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del Milan e delle prossime sfide dei rossoneri, tutte in trasferta. Ecco le sue dichiarazioni
Il direttore di 'Sportitalia' Michele Criscitiello ha parlato dei principali temi del calcio italiano nell'ultimo appuntamento col podcast 'Cose Scomode'. Tra i tanti argomenti, non poteva mancare un commento al Milan di Massimiliano Allegri e alle prossime sfide dei rossoneri. In particolare, il giornalista si è voluto soffermare sulla stranezza del calendario del Diavolo, che da ora in avanti avrà tre partite in trasferta di fila. Ecco, di seguito, le sue parole sul tema.

Le parole di Michele Criscitiello sul Milan e le prossime sfide

"Il Milan adesso non giocherà più in casa, il Milan fino al 22 febbraio non giocherà una partita in casa. Secondo me questo, non dico che falsa il campionato perché è inopportuno, ma non è normale che per un mese non gioca in casa. Trasferta, trasferta, rinviata, trasferta. Mica è normale".

Criscitiello ha poi aggiunto: "Il Milan sto lottando per lo scudetto, col Lecce era il 18 gennaio e dal 18 gennaio al 22 febbraio non fa una partita in casa. 3 trasferte consecutive. Roma-Milan, Bologna-Milan, pausa e poi Pisa-Milan. Sarà una cretinata però non è normale questa cosa".

