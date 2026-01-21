Milan, addio a Lewandowski? Le ultime sul difensore. Loftus-Cheek...

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato domenica sera alle 20:45, contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Non solo campo, anche tanto mercato, tra cui le ultime sul rinnovo di Maignan e l'interesse dell'Aston Villa. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA