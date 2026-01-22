"Milan, l’orizzonte è sereno. Pochi se ne sono resi conto, ma i rossoneri hanno superato alla grande la fase delle “tante partite una dietro all’altra” che poteva segnare il cammino di una rosa assai asciutta e, invece, non ha fatto danni clamorosi. Anzi. Ora è iniziata una nuova fase, quella del Diavolo che può programmare, studiare, preparare al meglio il suo appuntamento settimanale. E in questo Allegri è stra-maestro, probabilmente il più bravo di tutti. Il Milan è da Scudetto? Eccome, e il primo a saperlo è proprio mister Max (anche se - giustamente - non ce lo dirà mai)".