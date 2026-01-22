Pianeta Milan
Il giornalista Fabrizio Biasin, di comprovata fede interista, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo consueto editoriale settimanale per 'TuttoMercatoWeb'. La lotta Scudetto tra i rossoneri, l'Inter e il Napoli è più viva che mai
Daniele Triolo Redattore 

L'Inter di Cristian Chivu guida, attualmente, la classifica della Serie A con 49 punti. Dietro di lei, il Milan di Massimiliano Allegri con 46. Altri tre punti indietro, a quota 43, troviamo il Napoli di Antonio Conte, tallonato dalla Roma di Gian Piero Gasperini (42). Più staccata, ma quanto mai in gioco, ecco la Juventus a 39 punti.

Insomma, la lotta Scudetto in Serie A è quanto mai aperta e pronta a vivere stravolgimenti nella graduatoria tra una settimana e l'altra. Tante squadre in corsa, tutto ancora da decidere. Il Milan può giocarsela fino alla fine per la vittoria del tricolore? Secondo Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata vede interista, certamente sì. Ecco, infatti, cosa ha scritto dei rossoneri nel suo consueto editoriale settimanale per 'TuttoMercatoWeb'.

"Milan, l’orizzonte è sereno. Pochi se ne sono resi conto, ma i rossoneri hanno superato alla grande la fase delle “tante partite una dietro all’altra” che poteva segnare il cammino di una rosa assai asciutta e, invece, non ha fatto danni clamorosi. Anzi. Ora è iniziata una nuova fase, quella del Diavolo che può programmare, studiare, preparare al meglio il suo appuntamento settimanale. E in questo Allegri è stra-maestro, probabilmente il più bravo di tutti. Il Milan è da Scudetto? Eccome, e il primo a saperlo è proprio mister Max (anche se - giustamente - non ce lo dirà mai)".

