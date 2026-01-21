Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Ex Milan, Kessie nel mirino della Juventus. Romano: “Primo incontro con l’agente”

Kessie, ex Milan, alla Juventus? Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano è voluto intervenire sulla questione...
Alessia Scataglini
Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, nel suo ultimo video caricato sul proprio canale YouTube, ha voluto fornire degli aggiornamenti di mercato. Tra questi, quello che spicca di più è inerente ad un possibile interesse della Juventus per Franck Kessie, ex centrocampista del Milan ora all'Al-Ahli. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Kessie alla Juventus?

"C'è stato un primo incontro tra la Juventus e l'agente di Franck Kessie, George Atangana. Non è un'operazione per gennaio, ma per l'estate. Kessie ha un'offerta importante di rinnovo da parte dell'Al-Ahli, ma dovrà fare una scelta di vita, cioè se restare in Arabia a guadagnare cifre importanti o se tornare in Europa

Il suo agente sta parlando con diverse squadre europee, tra cui appunto anche la Juventus che ha avuto questo contatto diretto con il procuratore di Kessie per capire le sue intenzioni per il futuro e gli eventuali costi. Vedremo se e come la questione avanzerà, ma ripeto che non si tratta di un'operazione per oggi, ma eventualmente per l'estate. Se ne riparlerà più avanti, la Juventus si è comunque iscritta alla corsa per arrivare a Kessie che dovrà decidere se restare e rinnovare con l'Al-hli oppure se andare via a zero al termine di questa stagione".

