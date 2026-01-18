Torna forte il nome di Javi Guerra nel panorama legato al calciomercato, con il nostro paese che osserva il giovane da vicino. A parlare nuovamente di lui è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto , intervenuto con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giovane, infatti, dopo essere stato seguito dal Milan , sarebbe finito nel mirino di alcuni club italiani.

Calciomercato, torna di moda Javi Guerra

Attuale centrocampista del Valencia, Javi Guerra aveva rinnovato il suo contratto con il club spagnolo la scorsa estate, momento che aveva raffreddato l'interesse proveniente dal nostro paese. Tuttavia, l'attuale situazione del club, in difficoltà sia dal lato economico che sportivo, potrebbe far riaprire alcuni scenari che, fino a poco tempo fa, erano impensabili.