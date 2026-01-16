Nel corso della carriera Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in contesti vincenti.