Calciomercato, Douglas Costa torna in Italia: l’avventura al Chievo. Incontrerà il Milan Futuro

Sembrava utopia ed invece è pure realtà: Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona: ecco quando incontrerà il Milan Futuro
Alessia Scataglini
Sembrava utopia ed invece è pure realtà: Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo Verona. Un vero e proprio colpo che scuote tutto il calcio italiano, riportando nel Belpaese una figura che ha scritto pagine importanti nel nostro campionato.  L'ex calciatore della Juventus e del Bayern Monaco vestirà la maglia dei  gialloblù fino al termine della stagione, prima di trasferirsi poi all'Al Ittifaq di Dubai.

Il calciatore, dopo l'esperienza in Australia alla corte del Sydney FC, incontrerà il Milan Futuro domenica. Ecco, di seguito, il comunicato del club: "Svincolato, dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con

il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense. Il calciatore brasiliano classe ’90 è un esterno offensivo di grande esperienza internazionale, noto per velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno.

Nel corso della carriera Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in contesti vincenti.

L’esterno d’attacco porta al Chievo esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli,

rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra. “Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come

Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D ”. Il ChievoVerona accoglie Douglas Costa nella famiglia gialloblù, certi che la sua esperienza, il suo talento e la sua personalità sapranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo"

