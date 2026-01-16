il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense. Il calciatore brasiliano classe ’90 è un esterno offensivo di grande esperienza internazionale, noto per velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno.
Nel corso della carriera Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in contesti vincenti.
L’esterno d’attacco porta al Chievo esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli,
rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra. “Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza – Siamo convinti che la presenza di un profilo come
Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D ”. Il ChievoVerona accoglie Douglas Costa nella famiglia gialloblù, certi che la sua esperienza, il suo talento e la sua personalità sapranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo"
