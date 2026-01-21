Pianeta Milan
Calciomercato, il Bournemouth si assicura Rayan: era accostato anche al Milan

Calciomercato, il Bournemouth si assicura Rayan: era accostato anche al Milan - immagine 1
In Brasile pensano che sia uno dei maggiori talenti futuri: Rayan verso il Bournemouth. Era stato accostato anche al Milan...
Alessia Scataglini
In Brasile pensano che sia uno dei maggiori talenti futuri: Rayan Vitor Simplício Rocha, conosciuto come Rayan, ha fatto una buonissima stagiona al servizio del Vasco da Gama, attirando di conseguenza moltissimo squadre, tra cui il Milan. Proprio i rossoneri avevano pensato di 'abbracciare' il classe 2006 a Milano, ma il tutto resterà soltanto un'ipotesi. Secondo quanto appreso da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, noti esperti di calciomercato Rayan firmerà nelle prossime ore un lungo contratto con il Bournemouth.

Calciomercato, niente Milan per Rayan

—  

Il club di Premier League avrebbe trovato un accordo con il Vasco da Gama: 35 milioni di base più una percentuale su una possibile futura rivendita, viste mediche già fissate per la fine della settimana. L'operazione risulterebbe ormai chiusa, con i due club che stanno lavorando sugli ultimissimi dettagli legati al suo trasferimento in Inghilterra.

Ecco, di seguito, le parole di Romano: "Rayan al Bournemouth, here we go! Accordo verbale di massima per l'arrivo dell'ala brasiliani dal Vasco da Gama...".

