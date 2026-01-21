In Brasile pensano che sia uno dei maggiori talenti futuri: Rayan verso il Bournemouth. Era stato accostato anche al Milan...

In Brasile pensano che sia uno dei maggiori talenti futuri: Rayan Vitor Simplício Rocha, conosciuto come Rayan, ha fatto una buonissima stagiona al servizio del Vasco da Gama, attirando di conseguenza moltissimo squadre, tra cui il Milan. Proprio i rossoneri avevano pensato di 'abbracciare' il classe 2006 a Milano, ma il tutto resterà soltanto un'ipotesi. Secondo quanto appreso da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, noti esperti di calciomercato Rayan firmerà nelle prossime ore un lungo contratto con il Bournemouth.