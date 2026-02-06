Pianeta Milan
Icardi nella storia del Galatasaray, ma in scadenza: futuro da scrivere. In Serie A ...
Mauro Icardi, classe 1993, ex attaccante di Sampdoria e Inter in Serie A, è diventato miglior marcatore straniero di sempre nella storia del Galatasaray, ma a fine stagione potrebbe lasciare la Turchia poiché in scadenza di contratto. Il punto
Daniele Triolo 

Mauro Icardi, classe 1993, ex attaccante in Serie A per Sampdoria e Inter, ha stabilito un record importante: con 73 gol in 118 partite è il miglior marcatore straniero di sempre nella storia del Galatasaray. Un traguardo storico per il club e per l'attaccante argentino, davvero molto amati dai tifosi della giallorossa di İstanbul.

Il suo futuro, però, come ha scritto il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, è un'incognita. Soprattutto dopo il naufragio dell'idea Juventus per Maurito nell'ultimo calciomercato invernale. I bianconeri avrebbero voluto prelevarlo a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno, con un rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei 10 gol e della qualificazione della Juve in Champions League.

In bianconero Icardi avrebbe percepito 7 milioni di euro netti di stipendio. Non trovano, però, conferme i 'rumors' sulla richiesta di 15 milioni di euro da parte del Galatasaray per liberare il suo cannoniere con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Già, perché Icardi - tecnicamente - sarà libero a parametro zero dal prossimo 1° luglio e, pertanto, già oggi potrebbe scegliersi una nuova squadra per il futuro.

Lui in Turchia, attualmente, guadagna 10 milioni di euro all’anno più 1,5 milioni di benefit oltre ai bonus. Si sussurra di una possibile offerta per un rinnovo da 7 milioni all’anno, ma sono molte le società che seguono con attenzione tutte le evoluzioni della sua vicenda. Non si escludono nuove proposte dalla Serie A (nel recente passato è stato spesso accostato al Milan), ma attenzione soprattutto all’Arabia Saudita e al Qatar.

