In bianconero Icardi avrebbe percepito 7 milioni di euro netti di stipendio. Non trovano, però, conferme i 'rumors' sulla richiesta di 15 milioni di euro da parte del Galatasaray per liberare il suo cannoniere con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale del suo contratto. Già, perché Icardi - tecnicamente - sarà libero a parametro zero dal prossimo 1° luglio e, pertanto, già oggi potrebbe scegliersi una nuova squadra per il futuro.