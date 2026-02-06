Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, la passione dei tifosi non conosce confini: biglietti introvabili per ‘San Siro’

ULTIME MILAN NEWS

Milan, la passione dei tifosi non conosce confini: biglietti introvabili per ‘San Siro’

Milan, la passione dei tifosi non conosce confini: biglietti introvabili per 'San Siro'
Il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro', davanti ai suoi tifosi, mercoledì 18 febbraio contro il Como dopo un mese di trasferte: biglietti quasi esauriti per le gare contro i lariani, contro il Parma e, ovviamente, il derby
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan ha giocato l'ultima partita a 'San Siro', davanti ai propri tifosi, il 18 gennaio scorso, vincendo 1-0 contro il Lecce grazie al gol di Niclas Füllkrug: ora, dopo tre trasferte consecutive, il Diavolo tornerà a giocare tra le mura amiche esattamente un mese dopo, il 18 febbraio contro il Como e per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola hanno già acquistato i biglietti per la partita oltre 70mila tifosi.

Biglietti Milan introvabili per le prossime partite: sono andati a ruba tra i tifosi

—  

Ma non è tutto: perché, secondo la 'rosea', sono praticamente introvabili già i biglietti di domenica 22 febbraio per il match interno contro il Parma e anche quelli per il derby contro l'Inter. Ancora non si conosce la data in cui Milan-Inter andrà in scena (se domenica 8 marzo o se in anticipo), ma, al momento, sul sito ufficiale del Milan non ci sono più biglietti in vendita.

LEGGI ANCHE

Con i tifosi dell'Inter pronti a riempire il loro settore, per il derby di Milano ci sarà sicuramente il tutto esaurito. Per Milan-Como e Milan-Parma, invece, dipenderà dall'affluenza nel settore ospiti. Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come sia il Milan, con 72.611 spettatori di media presenti ad incontro, ad avere la media più alta del campionato di Serie A.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Goretzka: pronto un gran colpo a zero in Italia >>>

I rossoneri precedono di poco l'Inter. Anche l'anno passato, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', lo 'Scudetto del tifo' era andato al Milan. Rispetto, però,  alla passata stagione l’entusiasmo e il legame tra il pubblico, la squadra e la società sono molto più forti. La nota: a ogni partita interna del Diavolo di Massimiliano Allegri, 'Fondazione Milan' ospita oltre 1.500 bambini e bambine provenienti da realtà disagiate, confermando il suo impegno nel sociale.

Leggi anche
Pisa-Milan, la prima per Rabiot sul campo dei nerazzurri: il fortunato precedente di stagione
Per Allegri “è il miglior Rabiot di sempre”: per ‘Cavallo Pazzo’ parlano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA