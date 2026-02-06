Con i tifosi dell'Inter pronti a riempire il loro settore, per il derby di Milano ci sarà sicuramente il tutto esaurito . Per Milan-Como e Milan-Parma , invece, dipenderà dall'affluenza nel settore ospiti. Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come sia il Milan, con 72.611 spettatori di media presenti ad incontro, ad avere la media più alta del campionato di Serie A .

I rossoneri precedono di poco l'Inter. Anche l'anno passato, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport', lo 'Scudetto del tifo' era andato al Milan. Rispetto, però, alla passata stagione l’entusiasmo e il legame tra il pubblico, la squadra e la società sono molto più forti. La nota: a ogni partita interna del Diavolo di Massimiliano Allegri, 'Fondazione Milan' ospita oltre 1.500 bambini e bambine provenienti da realtà disagiate, confermando il suo impegno nel sociale.