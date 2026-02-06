Pianeta Milan
Milan scatenato: rinnovo di contratto in arrivo per Bartesaghi, Tomori e altri due giocatori

Milan, non soltanto il rinnovo di Maignan: nel 2026 alla firma altri quattro giocatori
È arrivato da qualche giorno il rinnovo di contratto per il portiere e capitano rossonero, Mike Maignan, ma il Milan - nell'anno solare 2026 - si prepara a far firmare altri quattro importanti elementi della squadra di Massimiliano Allegri. Le...
Daniele Triolo 

Qualche giorno fa, esattamente sabato 31 gennaio, è arrivato il rinnovo del contratto di Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, con il club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito, però, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il 2026 rossonero sarà caratterizzato da diversi appuntamenti del genere.

Milan al rinnovo di contratto con quattro giocatori

In agenda, infatti, figura il rinnovo del contratto con il Milan di altri quattro importanti calciatori della squadra di Massimiliano Allegri. A partire da Davide Bartesaghi, classe 2005, per il quale scatterà presto un contratto fino al 30 giugno 2031. Il suo stipendio, attualmente di 600mila euro netti a stagione, sarà triplicato.

Una mossa doverosa, quella del Milan, per evitare l'ingresso in scena dei Top club europei, in particolare quelli di Premier League, con Arsenal e Liverpool pronti a fare una mossa per il giocatore. Ben impostato, poi, e in dirittura d'arrivo, il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori con il Milan.

Nonostante il pressing, negli ultimi mesi, di Tottenham e Aston Villa, Tomori appare poco allettato dalla possibilità di tornare in Inghilterra; anzi, punta a restare a lungo a Milano. Così come Ruben Loftus-Cheek, che Allegri ha giudicato incedibile durante il mercato invernale. Già avviati i dialoghi per il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027 e medesima cosa, per concludere, il Milan intende fare con Strahinja Pavlović, per cui è già pronto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2031.

