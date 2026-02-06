Una mossa doverosa, quella del Milan, per evitare l'ingresso in scena dei Top club europei, in particolare quelli di Premier League , con Arsenal e Liverpool pronti a fare una mossa per il giocatore. Ben impostato, poi, e in dirittura d'arrivo, il rinnovo del contratto di Fikayo Tomori con il Milan.

Nonostante il pressing, negli ultimi mesi, di Tottenham e Aston Villa, Tomori appare poco allettato dalla possibilità di tornare in Inghilterra; anzi, punta a restare a lungo a Milano. Così come Ruben Loftus-Cheek, che Allegri ha giudicato incedibile durante il mercato invernale. Già avviati i dialoghi per il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027 e medesima cosa, per concludere, il Milan intende fare con Strahinja Pavlović, per cui è già pronto un nuovo accordo fino al 30 giugno 2031.