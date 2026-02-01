Le prime parole del portiere francese Mike Maignan dopo il rinnovo di contratto fino al 2031 con il Milan. Ecco il video

"Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c'è voluta pazienza, ma ce l'abbiamo. Sono molto molto felice. Mi trovo bene a Milano, con la famiglia anche. Mi auguro tante cose belle per i milanisti e per la mia famiglia anche. Voglio più trofei, più successi. Sarò qui in famiglia per altri cinque anni. A tutti i tifosi rossoneri: guardate, ci sono ancora! Forza Milan". Queste le parole di Mike Maignan dopo il rinnovo con il Milan. Ecco il video da Gazzetta.it.