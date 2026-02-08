Calciomercato Milan, la cifra per Kostic. Colpo legato a Vlahovic?

Secondo Calciomercato.com la pista che potrebbe portare Kostic al Milan non sarebbe ancora chiusa, anzi. Sarebbero stati Ibrahimovic e Kirovski a provarci fino alla fine per il giovane talento del Partizan Belgrado. Richieste alte del club serbo: 10 milioni di euro. Tra le parti ci sarebbe una sorta di stretta di mano e una promessa di parlarne ancora nelle prossime settimane. Accordo totale tra il Milan e Kostic che avrebbe spinto molto per vestire la maglia rossonera già a gennaio.
Calciomercato Milan, Ibrahimovic spinge ancora per il giovane attaccante del Partizan Belgrado Kostic. Voci anche su Vlahovic. Le ultime novità da Calciomercato.com
Il Milan, si legge, starebbe lavorando su Kostic e su Vlahovic ma le trattative non sarebbero legate, nonostante l'agente in comune (Darko Ristic). Se dovesse arrivare il giovane serbo, non è detto che possa essere un indizio positivo per l'attaccante della Juventus. Il Milan, conclude Calciomercato.com, vorrebbe chiudere il colpo Kostic per circa 8 milioni di euro. Non sarebbe da escludere un tentativo anticipato da parte del club rossonero per evitare inserimenti di altri club per l'attaccante classe 2007.
