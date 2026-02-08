Pianeta Milan
Calciomercato Milan, la cifra per Kostic. Colpo legato a Vlahovic?
Calciomercato Milan, Ibrahimovic spinge ancora per il giovane attaccante del Partizan Belgrado Kostic. Voci anche su Vlahovic. Le ultime novità da Calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Secondo Calciomercato.com la pista che potrebbe portare Kostic al Milan non sarebbe ancora chiusa, anzi. Sarebbero stati Ibrahimovic e Kirovski a provarci fino alla fine per il giovane talento del Partizan Belgrado. Richieste alte del club serbo: 10 milioni di euro. Tra le parti ci sarebbe una sorta di stretta di mano e una promessa di parlarne ancora nelle prossime settimane. Accordo totale tra il Milan e Kostic che avrebbe spinto molto per vestire la maglia rossonera già a gennaio.

Il Milan, si legge, starebbe lavorando su Kostic e su Vlahovic ma le trattative non sarebbero legate, nonostante l'agente in comune (Darko Ristic). Se dovesse arrivare il giovane serbo, non è detto che possa essere un indizio positivo per l'attaccante della Juventus. Il Milan, conclude Calciomercato.com, vorrebbe chiudere il colpo Kostic per circa 8 milioni di euro. Non sarebbe da escludere un tentativo anticipato da parte del club rossonero per evitare inserimenti di altri club per l'attaccante classe 2007.

