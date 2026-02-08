Calciomercato Milan, la cifra per Kostic. Colpo legato a Vlahovic?

Secondo Calciomercato.com la pista che potrebbe portare Kostic al Milan non sarebbe ancora chiusa, anzi. Sarebbero stati Ibrahimovic e Kirovski a provarci fino alla fine per il giovane talento del Partizan Belgrado. Richieste alte del club serbo: 10 milioni di euro. Tra le parti ci sarebbe una sorta di stretta di mano e una promessa di parlarne ancora nelle prossime settimane. Accordo totale tra il Milan e Kostic che avrebbe spinto molto per vestire la maglia rossonera già a gennaio.