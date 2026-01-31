Milan, Alphadjo Cissè può essere un colpo di calciomercato molto importante per il futuro del club rossonero. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio i rossoneri avrebbero trovato un accordo verbale con il Verona. Il classe 2006 dovrebbe restare fino a fine stagione al Catanzaro, dove sta facendo benissimo in Serie B: 21 partite con 6 gol e un assist. La dirigenza rossonera si è inserita nell'operazione tra il club veneto e il PSV, riuscendo a superare la concorrenza per il giovane talento italiano. Cissè è nato infatti a Treviso ed è cresciuto calcisticamente parlando proprio nel settore giovanile del Verona.