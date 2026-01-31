Pianeta Milan
Milan, Cissè potrebbe essere un colpo per il futuro del club rossonero. Ecco chi è il giovane talento, le sue caratteristiche e le prospettive col Diavolo. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Alphadjo Cissè può essere un colpo di calciomercato molto importante per il futuro del club rossonero. Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio i rossoneri avrebbero trovato un accordo verbale con il Verona. Il classe 2006 dovrebbe restare fino a fine stagione al Catanzaro, dove sta facendo benissimo in Serie B: 21 partite con 6 gol e un assist. La dirigenza rossonera si è inserita nell'operazione tra il club veneto e il PSV, riuscendo a superare la concorrenza per il giovane talento italiano. Cissè è nato infatti a Treviso ed è cresciuto calcisticamente parlando proprio nel settore giovanile del Verona.

Milan, chi è e come potrebbe giocare Cissè

Con l'Hellas, Cissè ha dominato con la maglia della Primavera: 21 gol 3 assist in 64 presenze in campionato. Chi è e come gioca il talento? Al momento occupa la posizione di trequartista, ma può tranquillamente giocare anche da esterno o da seconda punta. Nonostante la giovane età, Cissè è già in possesso di un'ottima tecnica di base. Sa dribblare con facilità gli avversari, è veloce e anche freddo in zona gol. Quando riceve il pallone cerca sempre di puntare in avanti, verso la porta avversaria. Può essere anche un fattore sui calci piazzati, visto che li tira davvero molto, molto bene. Ecco un video con alcune sue giocate.

In questo video possiamo appunto notare la sua innata qualità sui calci di punizione e la ricerca del colpo ad effetto: spesso cerca la giocata per superare gli avversari o servire i compagni. Come possiamo vedere, Cissè può tranquillamente partire dalla fascia sinistra per poi accentrarsi e cercare il tiro o la soluzione per gli altri giocatori in campo.

Come lo gestirà il Milan? Se dovesse davvero arrivare a giugno, Cissè potrebbe essere aggregato subito in prima squadra, magari come vice Leao. Le qualità ci sono tutte per fare bene con i rossoneri.

