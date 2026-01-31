Pianeta Milan
Calciomercato, Di Marzio annuncia: “Milan, in chiusura Alphadjo Cissè. C’è l’accordo”

Calciomercato Milan, il giornalista Gianluca Di Marzio parla dei movimenti rossoneri: in chiusura la trattativa per Alphadjo Cissè. Ecco il post sul social X
Emiliano Guadagnoli 

Milan al lavoro per chiudere al meglio la sessione invernale di calciomercato. Non solo il presente, la dirigenza rossonera lavora sul futuro. Il Diavolo avrebbe in mano il talento classe 2006 Alphadjo Cissè: fantasista italiano in prestito al Catanzaro, ma di proprietà del Verona. Il giornalista Gianluca Di Marzio parla delle ultime importanti novità sul giovane talento nel mirino del Milan. Ecco il suo post sul social X.

"Milan, in chiusura Alphadjo Cissè del Verona: c’è l’accordo verbale tra i club. Il giocatore resterà a Catanzaro fino al termine della stagione".

Sul proprio sito Di Marzio aggiunge dei dettagli sull'operazione: accordo verbale raggiunto tra il Verona e il Milan. Cissè dovrebbe arrivare a Milano tra sei mesi. Il talento dovrebbe finire la stagione al Catanzaro, con cui sta facendo molto bene in Serie B: 21 partite in questa stagione, con 6 gol e un assist. Per il Milan sarebbe un colpo di calciomercato importante per il futuro.

