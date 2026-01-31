Sul proprio sito Di Marzio aggiunge dei dettagli sull'operazione: accordo verbale raggiunto tra il Verona e il Milan. Cissè dovrebbe arrivare a Milano tra sei mesi. Il talento dovrebbe finire la stagione al Catanzaro, con cui sta facendo molto bene in Serie B: 21 partite in questa stagione, con 6 gol e un assist. Per il Milan sarebbe un colpo di calciomercato importante per il futuro.