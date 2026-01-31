Calciomercato Milan, pressing Alphadjo Cissè: sorpasso sul PSV. Ora ...

Non solo Mateta per questi ultimi giorni di calciomercato: il Milan lavora anche in prospettiva. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero cercando di chiudere per Alphadjo Cissè, 19 anni, che il Verona ha dato in prestito al Catanzaro. Secondo la rosea il Diavolo avrebbe sorpassato la concorrenza del PSV, che era forte sul giovane talento nei giorni scorsi. Il Milan sarebbe in pressing: non lato giocatore che avrebbe già aperto, ma lato Verona. Mancherebbe infatti ancora l'accordo con il club veneto. Alphadjo Cissè è un classe 2006 che con il Catanzaro in Serie B ha giocato 21 partite in questa stagione, con 6 gol e un assist. Sarebbe un colpo di prospettiva importante per i rossoneri.