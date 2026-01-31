Calciomercato Milan, pressing Alphadjo Cissè: sorpasso sul PSV. Ora ...

Ultimi giorni di calciomercato che per il Milan potrebbero essere bollenti: si chiude tutto lunedì alle 20:00 italiane. Il Diavolo lavora sul possibile arrivo di Mateta subito, ma la dirigenza rossonera potrebbe essere al lavoro anche per un difensore. Occhio poi a un giovane davvero molto, molto interessante per il futuro del Milan.
Milan, sorpasso al PSV per Alphadjo Cissè: rossoneri in pressing col Verona per chiudere
Non solo Mateta per questi ultimi giorni di calciomercato: il Milan lavora anche in prospettiva. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero cercando di chiudere per Alphadjo Cissè, 19 anni, che il Verona ha dato in prestito al Catanzaro. Secondo la rosea il Diavolo avrebbe sorpassato la concorrenza del PSV, che era forte sul giovane talento nei giorni scorsi. Il Milan sarebbe in pressing: non lato giocatore che avrebbe già aperto, ma lato Verona. Mancherebbe infatti ancora l'accordo con il club veneto. Alphadjo Cissè è un classe 2006 che con il Catanzaro in Serie B ha giocato 21 partite in questa stagione, con 6 gol e un assist. Sarebbe un colpo di prospettiva importante per i rossoneri.
