Il giornalista Fabrizio Romano nella notte italiana ha parlato anche del calciomercato del Milan: occhi su Mateta e su Disasi. I dettagli da 'YouTube'

"Un Milan in contatto costante a Milano con l'avvocato di Mateta . Sulle commissioni ci siamo. 3,5 milioni netti al ragazzo con il club che aspetta l'ultimo ok del Crystal Palace per chiudere l'operazione a gennaio. Il Milan aspetta il via libera per le visite mediche". Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato con le ultime novità di calciomercato del Milan tramite il suo canale 'YouTube'. Non solo il possibile arrivo di Mateta , per i rossoneri è caccia anche al difensore.

Tra i possibili nomi c'è sempre quello di Disasi del Chelsea. Ecco le novità da Romano: "Sul difensore teniamo sicuramente la possibilità che il Milan possa aggiungere un pezzo da qui a fine mercato, perché Allegri ha fatto sentire la sua voce nel voler anche inserire un difensore in più. Su Gimenez non ci risulta nulla di concreto al momento. Il Milan sa che Disasi è disponibile. Doveva andare al West Ham, poi quando gli agenti gli hanno detto della possibilità Milan, ha detto: "Aspettiamo". Disasi aspetta il Milan, mette in standby il West Ham. Se il Milan decide di procedere, può prendere Disasi".