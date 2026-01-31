Calciomercato Milan, continua il mercato di gennaio che ha visto il Diavolo muoversi subito in attacco cercando un giocatore che potesse diventare un'occasione importante a cifre contenute. L'arrivo a dicembre di Fullkrug in prestito gratuito dal West Ham è stata per l'appunto un'occasione da prendere al volo vista la situazione del reparto di Massimiliano Allegri prima dell'arrivo del tedesco al Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
Milan, non solo Mateta: occhio al colpo di calciomercato per il bomber che vuole Allegri
Calciomercato Milan, il Diavolo in estate potrebbe cambiare tantissimo in attacco. Ecco il piano per il bomber tanto richiesto da Massimiliano Allegri per i rossoneri
