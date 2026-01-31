Calciomercato Milan, Mateta: al lavoro per chiudere subito. Manca solo ...

Pianeta Milan
Calciomercato, Mateta al Milan già in serata? Ecco cosa serve per chiudere il colpo a gennaio

Calciomercato Milan, Mateta può essere il colpo in attacco per Massimiliano Allegri in questa sessione invernale. Ecco cosa manca secondo 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero lavorando su Mateta per portarlo in rossonero la prossima stagione, con una possibilità anche di vederlo a gennaio a Milano a due condizioni. La prima è che il Diavolo non vorrebbe forzare e aspetterà che il Crystal Palace troverà un sostituto. Seconda condizione: si deve trovare una soluzione per Nkunku. Il Milan continuerà a lavorarci anche in mattinata, mentre per il club inglese non basterebbe l'arrivo di Evann Guessand per liberare la prima punta francese.

Il Crystal Palace, si legge, starebbe cercando Sidiki Cherif dell’Angers. Intesa per il Milan trovata con Mateta: contratto fino al 2030 da 3,5 milioni più bonus. Se oggi il Crystal Palace troverà un altro centravanti, il Milan formalizzerà una proposta da 35 milioni, compresi i bonus, con Mateta che potrebbe arrivare a Milano già in serata. Se non dovesse andare tutto in porto per gennaio, il Milan chiuderebbe il colpo di calciomercato per giugno a 30 milioni di euro.

