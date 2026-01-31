Calciomercato Milan, Mateta: al lavoro per chiudere subito. Manca solo ...

Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri starebbero lavorando su Mateta per portarlo in rossonero la prossima stagione, con una possibilità anche di vederlo a gennaio a Milano a due condizioni. La prima è che il Diavolo non vorrebbe forzare e aspetterà che il Crystal Palace troverà un sostituto. Seconda condizione: si deve trovare una soluzione per Nkunku. Il Milan continuerà a lavorarci anche in mattinata, mentre per il club inglese non basterebbe l'arrivo di Evann Guessand per liberare la prima punta francese.