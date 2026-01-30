Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, nessuna uscita davanti. Di Marzio: “Nkunku vuole rimanere nonostante Mateta”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, nessuna uscita davanti. Di Marzio: “Nkunku vuole rimanere nonostante Mateta”

Di Marzio: 'Nonostante Mateta, Nkunku vuole rimanere al Milan'. Le ultime
L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato i tifosi del Milan sul futuro di Christopher Nkunku. Secondo quanto raccontato, il francese non vorrebbe lasciare il club rossonero, nonostante l'arrivo di Mateta
Redazione

Nel corso dell’ultima puntata di "Calciomercato – L'Originale" trasmessa su Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha aggiornato il quadro sulle trattative più calde che riguardano le squadre italiane, soffermandosi anche sulle operazioni che riguardano il Milan.

Calciomercato Milan, il futuro di Nkunku in rossonero

—  

Uno dei temi più caldi della della giornata di oggi che riguarda il Milan è il futuro di Christopher Nkunku. Inizialmente il suo futuro sembrava legato all'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante francese in chiusura in queste ore. La situazione, col passare delle ore è cambiata radicalmente.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHECalciomercato Milan, Di Marzio: “La sensazione è che domani Mateta sarà rossonero”

Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante l'interesse recente della Roma, che segue quello delle scorse settimane del Fenerbahce, e il probabile arrivo di Mateta che rischia di togliergli spazio in campo, Christopher Nkunku non vuole lasciare il Milan. Il francese non sembra essere 'spaventato' dall'arrivo del connazionale, anzi. L'ex Chelsea è pronto a giocarsi le sue carte e si sente in fiducia. Nelle ultime settimane il francese è in netta crescita rispetto all'avvio complicato e, anche per questo, non ha intenzione di lasciare il Milan.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Di Marzio: “La sensazione è che domani Mateta sarà rossonero”
Calciomercato Milan, non solo Mateta: occhi su un promettente terzino destro dalla Germania

© RIPRODUZIONE RISERVATA