Di Marzio: 'Nonostante Mateta, Nkunku vuole rimanere al Milan'. Le ultime

Secondo Gianluca Di Marzio, nonostante l'interesse recente della Roma, che segue quello delle scorse settimane del Fenerbahce, e il probabile arrivo di Mateta che rischia di togliergli spazio in campo, Christopher Nkunku non vuole lasciare il Milan. Il francese non sembra essere 'spaventato' dall'arrivo del connazionale, anzi. L'ex Chelsea è pronto a giocarsi le sue carte e si sente in fiducia. Nelle ultime settimane il francese è in netta crescita rispetto all'avvio complicato e, anche per questo, non ha intenzione di lasciare il Milan.