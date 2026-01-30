Calciomercato Milan, avviati i contatti per un talentuoso terzino destro

Pianeta Milan
L'esperto di calciomercato Florian Plettenberg ha svelato sul proprio profilo X un nome del Bayern Monaco su cui il Milan starebbe lavorando. Ecco di chi si tratta
Non finisce mai questa giornata pazza di calciomercato. In una giornata in cui si parla di Jean-Philippe Mateta a un passo dal Milan e della voglia del club di Via Aldo Rossi di chiudere un difensore entro la fine del mercato, ecco una notizia che riguarda il Milan che verrà.

Calciomercato Milan, occhi su Dalpiaz

Secondo quanto scritto su X dall'esperto giornalista di calciomercato Florian Plettenberg, il club rossonero avrebbe messo nel mirino un nuovo talento per la fascia destra. Si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino destro classe 2007 della seconda squadra del Bayern Monaco. Secondo il giornalista di 'Sky Sports Deutschland' il Milan starebbe spingendo per far arrivare l'esterno austriaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Bayern vorrebbe inserire anche una recompra a favore dei bavaresi. La trattativa dovrebbe proseguire nella giornata di domani, sia con il club tedesco sia con l'entourage del giovane terzino austriaco.

Nel post su X, Plettenberg spiega quale sarebbe il percorso che ha in mente il Milan per il giovane terzino austriaco. "Il piano del Milan è che il terzino destro diciottenne si alleni regolarmente con la prima squadra e che possa giocare con il Milan Futuro". Situazione da tenere d'occhio nelle prossime ore.

