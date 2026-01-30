Calciomercato Milan, avviati i contatti per un talentuoso terzino destro

L'esperto di calciomercato Florian Plettenberg ha svelato sul proprio profilo X un nome del Bayern Monaco su cui il Milan starebbe lavorando. Ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, occhi su Dalpiaz

Secondo quanto scritto su X dall'esperto giornalista di calciomercato Florian Plettenberg, il club rossonero avrebbe messo nel mirino un nuovo talento per la fascia destra. Si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino destro classe 2007 della seconda squadra del Bayern Monaco. Secondo il giornalista di 'Sky Sports Deutschland' il Milan starebbe spingendo per far arrivare l'esterno austriaco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Bayern vorrebbe inserire anche una recompra a favore dei bavaresi. La trattativa dovrebbe proseguire nella giornata di domani, sia con il club tedesco sia con l'entourage del giovane terzino austriaco.