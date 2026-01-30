Calciomercato Milan, Moretto: 'Giménez non prevede di lasciare l'Atletico'

"Il Milan sta cercando di firmare un difensore. Stanno sondando più profili. Gimenez dell'Atletico non ha in previsione di lasciare il club a gennaio: ha un contratto importante a circa 7 milioni a stagione, è un giocatore importante per il Cholo. Disasi è stato proposto ma viene costantemente proposto al Milan da tempo. Occhio perchè il Milan sta valutando altri profili".