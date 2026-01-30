Calciomercato Milan, Moretto: 'Giménez non prevede di lasciare l'Atletico'

Pianeta Milan


Calciomercato Milan, Moretto aggiorna sul difensore: “Giménez non ha in previsione di lasciare l’Atletico”

Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto su YouTube, José Maria Giménez non sembra essere fattibile per il Milan. Ecco il motivo
Dopo diverse settimane di immobilismo totale sul mercato del Milan, sta accadendo tutto in pochissime ore. Il calciomercato rossonero, come noto, era iniziato col botto con l'arrivo dal West Ham di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Moretto sul difensore

Dopo il tedesco solo tante voci, ma nessuna indiscrezione concreta. Questo fino a poche ore fa. Prima è arrivato l'inserimento lampo nella trattativa tra PSV e Hellas Verona per Cissè. Poco dopo la bomba sull'accelerata per portare Mateta a Milano già nella finestra invernale di calciomercato e la voglia del Milan di chiudere anche per un difensore prima del 2 febbraio. Di questo ha parlato Matteo Moretto nel suo ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Il Milan sta cercando di firmare un difensore. Stanno sondando più profili. Gimenez dell'Atletico non ha in previsione di lasciare il club a gennaio: ha un contratto importante a circa 7 milioni a stagione, è un giocatore importante per il Cholo. Disasi è stato proposto ma viene costantemente proposto al Milan da tempo. Occhio perchè il Milan sta valutando altri profili".

