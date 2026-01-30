Il Milan è alla caccia di un difensore e avrebbe individuato in Jose Maria Gimenez l'identikit perfetto: le ultime

La sessione invernale di calciomercato sta quasi per terminare e, al momento, il Milan ha chiuso solamente un colpo: Niclas Fullkrug, arrivato in prestito semestrale dal West Ham. Come sappiamo, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore da regalare a Massimiliano Allegri e, secondo le ultime voci, il nome di Jose Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, sta circolando molto nell'ambiente rossonero, ma non per gennaio.