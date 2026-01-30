Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Gimenez nel mirino: “Sondaggio dei rossoneri”

Il Milan è alla caccia di un difensore e avrebbe individuato in Jose Maria Gimenez l'identikit perfetto: le ultime
La sessione invernale di calciomercato sta quasi per terminare e, al momento, il Milan ha chiuso solamente un colpo: Niclas Fullkrug, arrivato in prestito semestrale dal West Ham. Come sappiamo, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore da regalare a Massimiliano Allegri e, secondo le ultime voci, il nome di Jose Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, sta circolando molto nell'ambiente rossonero, ma non per gennaio.

Le ultime su Gimenez

Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo di AS Eduardo Burgos, il Milan avrebbe individuato in Gimenez il nome giusto per la propria difesa, ma il tutto non dovrebbe realizzarsi a gennaio, come già detto in precedenza, ma bensì a giugno, durante la sessione di calciomercato estiva. Il tutto dovrebbe chiudersi intorno ai 30 milioni di euro. Ecco, di seguito, le parole del giornalista:

"Il Milan ha individuato in José Maria Gimenez un potenziale acquisto estivo. Sondaggio informale per conoscere la sua situazione e un possibile abbandono nel mercato estivo. L'accordo verrebbe chiuso per meno di 30 milioni € . Non accadrà ora. Porta chiusa del club."

