Il calciomercato del Milan è piuttosto bollente negli ultimi giorni: le news su Jean-Philippe Mateta e Alphadjo Cisse

Il calciomercato sta per finire, e il Milan sta cercando di piazzare gli ultimi colpi in extremis. Nelle ultime ore, infatti, il Milan sta lavorando duramente per provar a portare a Milano Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, e Alphadjo Cisse, giovane centrocampista del Catanzaro in prestito dall'Hellas Verona. Secondo quanto riferito al giornalista Orazio Accomando, sono loro due gli obiettivi finali dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole: