Calciomercato Milan, Mateta e Cisse gli obiettivi: “Il francese arriverebbe se…”

Il calciomercato del Milan è piuttosto bollente negli ultimi giorni: le news su Jean-Philippe Mateta e Alphadjo Cisse
Alessia Scataglini
Il calciomercato sta per finire, e il Milan sta cercando di piazzare gli ultimi colpi in extremis. Nelle ultime ore, infatti, il Milan sta lavorando duramente per provar a portare a Milano Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, e Alphadjo Cisse, giovane centrocampista del Catanzaro in prestito dall'Hellas Verona. Secondo quanto riferito al giornalista Orazio Accomando, sono loro due gli obiettivi finali dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Mateta in arrivo?

"Milan, Mateta e Cisse i due obiettivi di questo finale di mercato. Per il francese, come detto stamattina, serve la cessione di Nkunku, proposto anche alla Roma, anche se il giocatore vorrebbe restare a Milano. In questo momento difficile l’arrivo di un difensore, anche se i rossoneri proveranno a sfruttare un’occasione."

LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>>

Come riferito precedentemente e poi ribadito da Accomando, Mateta arriverebbe subito a gennaio se Christopher Nkunku dovesse salutare i rossoneri. Il calciatore rossonero è stato proposto alla Roma di Gasperini, anche se ha ribadito più e più volte la volontà di rimanere a Milano. Difficile, invece, l'arrivo di un difensore.

