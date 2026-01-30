Pianeta Milan
Il Milan sente di aver in pungo Mateta. Il club rossonero starebbe pianificando già le visite mediche: tutti i dettagli
Alessia Scataglini

Il Milan sente di aver in pungo Mateta. Dopo aver alzato l'offerta in mattinata, come riferito precedentemente, arrivato delle altre novità. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan, dopo aver trovato l'accordo con il club e con il calciatore sulle cifre 3,5 milioni di stipendio + bonus), sta già pianificando le visite mediche del calciatore francese.

Milan, pianificate le visite mediche

Il centravanti del Crystal Palace potrebbe effettuare le visite mediche nella giornata di domenica. sSono rimasti da limare gli ultimi dettagli con il club inglese, ma il calciatore starebbe spingendo fortemente per trasferirsi al Milan. La dirigenza rossonera, infatti, è fiduciosa di chiudere la trattativa nelle prossime 48 ore.

Dopo Fullkrug, il Milan potrebbe ritrovarsi con un altro attaccante. Jean-Philippe Mateta, centravanti classe '97, potrebbe ridisegnare le gerarchie rossonere di Massimiliano Allegri. Vedremo, nelle prossime ore, se ci saranno ulteriori sviluppi significativi. Ecco, di seguito, le parole di Schira:

"Il Milan sta già pianificando le visite mediche di Jean-Philippe #Mateta domenica. Contratto di 4 anni (3,5 milioni/anno). Ultimi dettagli con CrystalPalace , ma l'attaccante sta spingendo per unirsi a Milan , che sono fiduciosi di chiudere l'affare nelle prossime 48 ore."

