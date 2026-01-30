Dopo Fullkrug, il Milan potrebbe ritrovarsi con un altro attaccante. Jean-Philippe Mateta , centravanti classe '97, potrebbe ridisegnare le gerarchie rossonere di Massimiliano Allegri. Vedremo, nelle prossime ore, se ci saranno ulteriori sviluppi significativi. Ecco, di seguito, le parole di Schira:

"Il Milan sta già pianificando le visite mediche di Jean-Philippe #Mateta domenica. Contratto di 4 anni (3,5 milioni/anno). Ultimi dettagli con CrystalPalace , ma l'attaccante sta spingendo per unirsi a Milan , che sono fiduciosi di chiudere l'affare nelle prossime 48 ore."