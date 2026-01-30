Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Cissè sbarcato a Milano: visite mediche nelle prossime ore

Il Milan ha finalmente il suo nuovo difensore: El Hadji Malick Cissé è appena arrivato a Milano: visite mediche nel pomeriggio
Alessia Scataglini
Manca meno di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato (si chiude ufficialmente il 2 febbraio alle ore 20:00), e i vari club stanno ultimando gli ultimi colpi in entrata. In difesa si è parlato tanto di rinforzi, con diversi nomi a disposizione, ma alla fine è arrivato un grandissimo talento: El Hadji Malick Cissé, promessa del calcio africano visto in azione nell'ultimo Mondiale Under 17.

Milan, Cissè arrivato a Milano

Il giovane, secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Daniele Longo, è appena arrivato a Milano dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il Milan. Operazione di circa 2 milioni con i vari bonus inclusi.

Il giovane, difensore classe 2008, arriva dalla Be Sport Academy di Dakar, e dovrebbe essere impiegato inizialmente nel Milan Futuro di Massimo Oddo, cosi che possa ambientarsi nel migliore dei modi. Il calciatore andrà ad occupare uno dei due slot disponibili per gli extracomunitari.

 

 

