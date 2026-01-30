Il Milan ha finalmente il suo nuovo difensore: El Hadji Malick Cissé è appena arrivato a Milano: visite mediche nel pomeriggio
Manca meno di una settimana al termine della sessione invernale di calciomercato (si chiude ufficialmente il 2 febbraio alle ore 20:00), e i vari club stanno ultimando gli ultimi colpi in entrata. In difesa si è parlato tanto di rinforzi, con diversi nomi a disposizione, ma alla fine è arrivato un grandissimo talento: El Hadji Malick Cissé, promessa del calcio africano visto in azione nell'ultimo Mondiale Under 17.
Milan, Cissè arrivato a Milano
Il giovane, secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Daniele Longo, è appena arrivato a Milano dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il Milan. Operazione di circa 2 milioni con i vari bonus inclusi.