Giornata intensa per quanto riguarda il mercato rossonero. La sessione invernale in Italia termina il 2 febbraio alle ore 20, e di tempo per chiudere gli ultimi arrivi o partenze ancora ce n'è. Nelle ultime ore, infatti, in orbita Milan si sta parlando sempre di più di una possibile cessione di Christopher Nkunku , ma arrivano delle novità dal giornalista Orazio Accomando .

Milan, Nkunku non si muove

L'attaccante francese, arrivato al Milan in estate per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha attirato l'attenzione di alcuni club, sia italiani che esteri: su di lui Roma, Fenerbahce (che però è in trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman) e Atletico Madrid. La sua cessione aprirebbe definitivamente le porte all'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.