Christopher Nkunku, almeno per ora, non dovrebbe partire. Secondo Accomando, l'attaccante francese vuole rimanere a Milano
Giornata intensa per quanto riguarda il mercato rossonero. La sessione invernale in Italia termina il 2 febbraio alle ore 20, e di tempo per chiudere gli ultimi arrivi o partenze ancora ce n'è. Nelle ultime ore, infatti, in orbita Milan si sta parlando sempre di più di una possibile cessione di Christopher Nkunku, ma arrivano delle novità dal giornalista Orazio Accomando.

Milan, Nkunku non si muove

L'attaccante francese, arrivato al Milan in estate per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha attirato l'attenzione di alcuni club, sia italiani che esteri: su di lui Roma, Fenerbahce (che però è in trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman) e Atletico Madrid.  La sua cessione aprirebbe definitivamente le porte all'arrivo di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace.

Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, però, Christopher Nkunku ha espresso la chiara volontà di voler rimanere al Milan: il calciatore francese non vuole assolutamente muoversi da Milano. Fino ad ora, l'ex Lipsia ha collezionato 19 presenze (Coppa Italia e Supercoppa inclusa) con 5 gol e 2 assist.

 

