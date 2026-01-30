Il Milan vuole Mateta. Mateta vuole il Milan. I rossoneri, per portarlo subito a Milano, hanno deciso di alzare l'offerta: le ultime

In queste ultime ore, il mondo Milan è in fermento per la trattativa che potrebbe portare presto Jean-Philippe Mateta alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, il Milan nella notte ha fatto un blitz al Crystal Palace trovando addirittura l'accordo sulla cifra legata al suo trasferimento: 30 milioni di euro. Ma non è tutto.