L'agente del calciatore, Paul Latouche, sta continuando a fare forti pressioni sul club inglese, in modo che approvi il trasferimento nell'immediato. Il calciatore, appena saputo dell'interesse del Milan si è detto favorevole al trasferimento, eliminando del tutto il Nottingham Forest dalla lista delle pretendenti.
Un colpo del genere andrebbe a cambiare le sorti del mercato: il Milan, infatti, prenderebbe un centravanti da 38 gol nelle ultime due stagioni, trovandosi un nuovo bomber in casa. Uno dei nodi da sciogliere, ora come ora, è quando si chiuderà l'operazione e quando arriverebbe a Milano il calciatore.
Ad oggi mancherebbe solamente l'ok del Crystal Palace e una soluzione nuova per Christopher Nkunku, giocatore che il Milan vorrebbe cedere. Se Nkunku restasse, diventerebbe la quinta punta. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Lo stipendio? circa 3- 3,5 milioni a stagione più bonus.
