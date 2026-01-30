Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Mateta: alzata l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Mateta: alzata l’offerta

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Mateta: alzata l’offerta - immagine 1
Il Milan vuole Mateta. Mateta vuole il Milan. I rossoneri, per portarlo subito a Milano, hanno deciso di alzare l'offerta: le ultime
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

In queste ultime ore, il mondo Milan è in fermento per la trattativa che potrebbe portare presto Jean-Philippe Mateta alla corte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, il Milan nella notte ha fatto un blitz al Crystal Palace trovando addirittura l'accordo sulla cifra legata al suo trasferimento: 30 milioni di euro. Ma non è tutto.

Milan-Mateta, le ultime

—  

In mattinata, per chiudere il più velocemente possibile, il Milan ha fatto sapere di essere disposto addirittura ad alzare la parte fissa arrivando così a ben 35 milioni di euro, cercando di portare subito l'attaccante francese a Milano.

LEGGI ANCHE

L'agente del calciatore, Paul Latouche, sta continuando a fare forti pressioni sul club inglese, in modo che approvi il trasferimento nell'immediato. Il calciatore, appena saputo dell'interesse del Milan si è detto favorevole al trasferimento, eliminando del tutto il Nottingham Forest dalla lista delle pretendenti.

Un colpo del genere andrebbe a cambiare le sorti del mercato: il Milan, infatti, prenderebbe un centravanti da 38 gol nelle ultime due stagioni, trovandosi un nuovo bomber in casa. Uno dei nodi da sciogliere, ora come ora, è quando si chiuderà l'operazione e quando arriverebbe a Milano il calciatore.

LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>>

Ad oggi mancherebbe solamente l'ok del Crystal Palace e una soluzione nuova per Christopher Nkunku, giocatore che il Milan vorrebbe cedere. Se Nkunku restasse, diventerebbe la quinta punta. Le prossime ore potrebbero essere decisive. Lo stipendio? circa 3- 3,5 milioni a stagione più bonus.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Mateta non convocato dal Crystal Palace: trasferimento vicino?
Calciomercato Milan, Mateta ad un passo: pianificate le visite mediche

© RIPRODUZIONE RISERVATA