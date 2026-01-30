Il Milan continua a lavorare incessantemente su Jean-Philippe Mateta: il francese non è stato convocato dal Crystal Palace, trasferimento vicino?

Il Milan continua a lavorare incessantemente su Jean-Philippe Mateta. Dopo averlo sondato per diverso tempo, nelle ultime ore la dirigenza rossonera, con Moncada in prima persona, ha voluto fare un blitz al Crystal Palace per poter portare l'attaccante francese a Milano già a gennaio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Mateta non è stato convocato dal Club inglese per la sfida contro il Nottingham Forest, squadra che era in trattativa per acquistare l'attaccante. Ecco, di seguito, le parole di Romano: