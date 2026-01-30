LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>>
Chiarissimo segno che la trattativa con il Milan sta procedendo per il verso giusto. In mattinata, infatti, i rossoneri, frettolosi di chiudere, hanno alzato l'offerta: da 30 a 35 milioni , con stipendio fissato 3,5 a stagione + vari bonus. Mateta, appena messo al corrente del forte interesse del Milan, ha espresso la chiara volontà di volersi trasferire alla corte di Massimiliano Allegri.
