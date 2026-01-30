Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Mateta non convocato dal Crystal Palace: trasferimento vicino?

Il Milan continua a lavorare incessantemente su Jean-Philippe Mateta: il francese non è stato convocato dal Crystal Palace, trasferimento vicino?
Alessia Scataglini
Il Milan continua a lavorare incessantemente su Jean-Philippe Mateta. Dopo averlo sondato per diverso tempo, nelle ultime ore la dirigenza rossonera, con Moncada in prima persona, ha voluto fare un blitz al Crystal Palace per poter portare l'attaccante francese a Milano già a gennaio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Mateta non è stato convocato dal Club inglese per la sfida contro il Nottingham Forest, squadra che era in trattativa per acquistare l'attaccante. Ecco, di seguito, le parole di Romano:

"Jean-Philippe Mateta non sarà nella squadra del Crystal Palace questo fine settimana. Le trattative con il Milan continuano dopo l'accordo con il calciatore"

Chiarissimo segno che la trattativa con il Milan sta procedendo per il verso giusto. In mattinata, infatti, i rossoneri, frettolosi di chiudere, hanno alzato l'offerta: da 30 a 35 milioni , con stipendio fissato 3,5 a stagione + vari bonus. Mateta, appena messo al corrente del forte interesse del Milan, ha espresso la chiara volontà di volersi trasferire alla corte di Massimiliano Allegri.

