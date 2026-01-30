Calciomercato Milan, Akè e Gimenez sono le priorità in difesa per Tare

Dopo questo anche novità importanti sul difensore. Entro il 2 febbraio i rossoneri sembrano orientati ad aggiungere un nuovo difensore al reparto di Massimiliano Allegri. Ne ha parlato anche l'esperto di calciomercato Sacha Tavolieri sul proprio profilo X, indicando i due nomi che i rossoneri hanno messo nel mirino. Vale a dire José Maria Giménez dell'Atletico Madrid e Nathan Aké dal Manchester City. Nelle prossime ore sono previste novità su questi due calciatori.