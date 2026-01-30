Calciomercato Milan, Akè e Gimenez sono le priorità in difesa per Tare

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Aké e Giménez primi due nomi sulla lista di Tare: le ultime

Secondo quanto scritto sul proprio profilo X da Sacha Tavolieri, il Milan ha puntato Nathan Aké e José Maria Giménez per rinforzare la difesa
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, due nomi per il difensore

Nelle settimane successive, il mercato del Milan ha visto protagoniste solo tante voci di mercato, soprattutto per calciatori in uscita, ma nelle ultime ore la situazione si è completamente ribaltata. Prima l'inserimento lampo del Milan su Cissè dal Catanzaro, poi l'accelerata improvvisa della dirigenza rossonera per portare a Milano Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace già in questa finestra di calciomercato.

Dopo questo anche novità importanti sul difensore. Entro il 2 febbraio i rossoneri sembrano orientati ad aggiungere un nuovo difensore al reparto di Massimiliano Allegri. Ne ha parlato anche l'esperto di calciomercato Sacha Tavolieri sul proprio profilo X, indicando i due nomi che i rossoneri hanno messo nel mirino. Vale a dire José Maria Giménez dell'Atletico Madrid e Nathan Aké dal Manchester City. Nelle prossime ore sono previste novità su questi due calciatori.

