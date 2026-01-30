Pianeta Milan
Milan, non solo Mateta: si punta anche un difensore! Di Marzio fa i primi due nomi

José Giménez (Atlético Madrid) o Axel Disasi (Chelsea) potrebbero arrivare al Milan in questo calciomercato invernale per rinforzare la difesa di Massimiliano Allegri: Diavolo scatenato in questi ultimi giorni della finestra trasferimenti!
Non soltanto Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta cercando di chiudere anche per un difensore centrale: lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore.

Per Di Marzio, i primi nomi emersi per il ruolo sono quelli di José María Giménez e Axel Disasi. Il primo, uruguaiano di passaporto spagnolo, è un classe 1995 in forza dal 2013 all'Atlético Madrid, squadra della quale è uno dei senatori. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028 con i 'Colchoneros', in stagione, finora sta giocando poco: 913' (con una rete all'attivo) in 13 partite tra Liga, Champions League e Coppa del Re.

Il secondo, francese di origini congolesi classe 1998, è stato da poco reintegrato nella prima squadra del Chelsea, club in cui è rientrato dopo l'ultimo prestito all'Aston Villa. I 'Blues' lo prelevarono dal Monaco per 45 milioni di euro nel 2023. 'Rumors' di mercato l'hanno accostato alla Fiorentina prima e al West Ham poi: la spunteranno i rossoneri? Sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2029, fin qui ha giocato 3 partite (totale 223') nella seconda squadra.

