Non soltanto Jean-Philippe Mateta , attaccante del Crystal Palace , al Milan in questi ultimi giorni di calciomercato . Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta cercando di chiudere anche per un difensore centrale: lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore.

Per Di Marzio, i primi nomi emersi per il ruolo sono quelli di José María Giménez e Axel Disasi. Il primo, uruguaiano di passaporto spagnolo, è un classe 1995 in forza dal 2013 all'Atlético Madrid, squadra della quale è uno dei senatori. Sotto contratto fino al 30 giugno 2028 con i 'Colchoneros', in stagione, finora sta giocando poco: 913' (con una rete all'attivo) in 13 partite tra Liga, Champions League e Coppa del Re.