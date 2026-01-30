Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi e, tra i tanti nomi, spunta anche quello del giovane Bartesaghi : le ultime

Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi. Dopo aver effettuato il prolungamento di contratto di Alexis Saelemaekers prima di natale e aver praticamente chiuso quello di Maignan, è arrivata l'ora di pensare a quello del giovane Davide Bartesaghi, vera e propria sorpresa del Milan di Massimiliano Allegri.