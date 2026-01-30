Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi e, tra i tanti nomi, spunta anche quello del giovane Bartesaghi : le ultime
Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi. Dopo aver effettuato il prolungamento di contratto di Alexis Saelemaekers prima di natale e aver praticamente chiuso quello di Maignan, è arrivata l'ora di pensare a quello del giovane Davide Bartesaghi, vera e propria sorpresa del Milan di Massimiliano Allegri.
Milan, rinnova Bartesaghi? Le ultime
—
Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giovane difensore rossonero dovrebbe rinnovare fino al 2031, perciò con un quinquennale come gli altri, con ingaggio triplicato grazie alle sue prestazioni positive, riuscendo a guadagnare la fiducia di Massimiliano Allegri. Uno step molto fondamentale quello del rinnovo contrattuale, che andrebbe ad allontanare tute le big interessate al giovane.