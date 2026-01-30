Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Bartesaghi vicino al rinnovo: contratto pronto

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Bartesaghi vicino al rinnovo: contratto pronto

Calciomercato Milan, Bartesaghi vicino al rinnovo: contratto pronto - immagine 1
Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi e, tra i tanti nomi, spunta anche quello del giovane Bartesaghi : le ultime
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi. Dopo aver effettuato il prolungamento di contratto di Alexis Saelemaekers prima di natale e aver praticamente chiuso quello di Maignan, è arrivata l'ora di pensare a quello del giovane Davide Bartesaghi, vera e propria sorpresa del Milan di Massimiliano Allegri.

Milan, rinnova Bartesaghi? Le ultime

—  

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giovane difensore rossonero dovrebbe rinnovare fino al 2031, perciò con un quinquennale come gli altri, con ingaggio triplicato grazie alle sue prestazioni positive, riuscendo a guadagnare la fiducia di Massimiliano Allegri. Uno step molto fondamentale quello del rinnovo contrattuale, che andrebbe ad allontanare tute le big interessate al giovane.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia” >>>

Negli ultimi tempi, infatti, l'Arsenal risultò essere quella più interessata al cartellino dell'italiano, ma il giovane difensore ha sempre ribadito di voler rimanere a Milano. Vedremo, nelle prossime settimane, se arriveranno novità più interessanti.

 

Leggi anche
Milan, non solo Mateta: si punta anche un difensore! Di Marzio fa i primi due nomi
Calciomercato Milan, Modric e il futuro in rossonero: rinnovo o addio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA