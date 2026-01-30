Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan vicino a Mateta, Romano: “L’agente del calciatore è già a Milano. Si stanno preparando i documenti”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan vicino a Mateta, Romano: “L’agente del calciatore è già a Milano. Si stanno preparando i documenti”

Calciomercato Milan, Romano: 'Agente di Mateta già a Milano. Manca ...'
Nell'ultimo video pubblicato su YouTube da Fabrizio Romano si parla del calciomercato del Milan, in particolare della trattativa per Jean-Philippe Mateta. Ecco le sue parole
Redazione

Continuano gli aggiornamenti sulla trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Ne ha parlato pochi minuti fa l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, dunque, le sue parole sull'affare che sembra vicinissimo alla conclusione.

Mateta-Milan, le parole di Fabrizio Romano sulla trattativa

—  

"Jean Philippe Mateta questo pomeriggio si è presentato personalmente nella sede del Crystal Palace, ed ha comunicato alla CEO Sharon Lacey ed al tecnico Olivier Glasner di aver raggiunto un accordo con il Milan per un ingaggio di 3,5 milioni netti a stagione, e di volersi trasferire subito al Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Moretto: “Per Mateta manca solo l’ultimissimo via libera del Crystal Palace”

Fabrizio Romano ha poi aggiunto: "Il club rossonero ha già un accordo con il Palace per il trasferimento del giocatore francese da luglio per 30 milioni  di cartellino, ma in questi minuti sta provando ad acquistare Mateta da subito, con un aggiornamento del prezzo. L'agente del giocatore è già a Milano, e si stanno preparando i documenti, in attesa del via libera da Londra. Aggiornamenti attesi in serata".

Leggi anche
Calciomercato Milan, Moretto: “Per Mateta manca solo l’ultimissimo via libera del...
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Agente di Mateta in arrivo a Milano. Chiusura ad un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA