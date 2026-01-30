Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Nkunku proposto al Napoli: la risposta del club partenopeo

Christopher Nkunku potrebbe salutare a breve i colori del Milan? Secondo Nicolò Schira il calciatore è stato offerto al Napoli, ma...
Alessia Scataglini
Una giornata ricca di notizie in ambito calciomercato per il Milan. Non solo Jean-Philippe Mateta. Quest'oggi si è parlato molto anche della situazione di un attaccante rossonero: Christopher Nkunku, che potrebbe salutare la casacca del diavolo.

Le ultime su Nkunku

Il francese, arrivato al Milan in estate per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha un po' deluso le aspettative in quel di via Aldo Rossi e la dirigenza, da diverse settimane, sta pianificando una sua cessione. Come già detto in mattinata, il francese ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in rossonero e, di conseguenza, non intende andare via.

LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia”

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, l'attaccante francese è stato proposto al Napoli di Antonio Conte tramite un'intermediario, ma i partenopei hanno chiuso la porta: l'attaccante non rientrerebbe nei piani dell'ex tecnico bianconero. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno delle novità. Ricordiamo che il mercato, in Italia, termina ufficialmente il 2 febbraio alle ore 20:00.

