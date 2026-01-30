Le ultime su Nkunku

Il francese, arrivato al Milan in estate per ben 42 milioni di euro, bonus inclusi, ha un po' deluso le aspettative in quel di via Aldo Rossi e la dirigenza, da diverse settimane, sta pianificando una sua cessione. Come già detto in mattinata, il francese ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in rossonero e, di conseguenza, non intende andare via.