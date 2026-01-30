LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia”
Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, l'attaccante francese è stato proposto al Napoli di Antonio Conte tramite un'intermediario, ma i partenopei hanno chiuso la porta: l'attaccante non rientrerebbe nei piani dell'ex tecnico bianconero. Vedremo, nei prossimi giorni, se ci saranno delle novità. Ricordiamo che il mercato, in Italia, termina ufficialmente il 2 febbraio alle ore 20:00.
