Mike Maignan è pronto a porre la firma sul rinnovo. Secondo Di Marzio, a Casa Milan è presente il suo agente, firma a breve

Dopo mesi e mesi di chiacchiere, finte trattative e colloqui con la dirigenza, Mike Maignan è pronto a porre la firma sul rinnovo di contratto con il Milan. Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, l'agente del portiere francese è in sede per limare gli ultimi dettagli e programmare la firma di 'Magic Mike'.