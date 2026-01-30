LEGGI ANCHE: Di Marzio: “Milan, Mateta subito. Alzata anche l’offerta”. E dalla Francia: “Stasera in Italia”
Il Milan blinda così uno dei suoi giocatori più importanti, protagonista di una splendida stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri e il suo staff. Fino ad adesso, con il Milan del tecnico livornese, il portiere francese ha totalizzato 25 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e collezionato ben 11 'clean sheet', parando anche 2 calci di rigore.
