Calciomercato Milan, Maignan pronto al rinnovo: agenti in sede

Mike Maignan è pronto a porre la firma sul rinnovo. Secondo Di Marzio, a Casa Milan è presente il suo agente, firma a breve
Alessia Scataglini
Dopo mesi e mesi di chiacchiere, finte trattative e colloqui con la dirigenza, Mike Maignan è pronto a porre la firma sul rinnovo di contratto con il Milan. Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, l'agente del portiere francese è in sede per limare gli ultimi dettagli e programmare la firma di 'Magic Mike'.

Come riferito da Nicolò Schira, Maignan firmerà un rinnovo contrattuale fino al 2031 percependo 7 milioni all'anno (bonus inclusi), diventando così uno dei calciatori più pagati dell'intera rosa del Milan: ricordiamo che, attualmente, il francese percepisce 2,8 milioni di euro a stagione. 

Il Milan blinda così uno dei suoi giocatori più importanti, protagonista di una splendida stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri e il suo staff. Fino ad adesso, con il Milan del tecnico livornese, il portiere francese ha totalizzato 25 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e collezionato ben 11 'clean sheet', parando anche 2 calci di rigore.

