Calciomercato Milan, la Roma monitora Nkunku: per ora il giocatore ...

Con il possibile arrivo di Mateta in queste ultime ore di calciomercato, il Milan avrebbe tanti attaccanti per soli due posti: il francese, Fullkrug, Leao, Pulisic, Gimenez (quando tornerà dall'operazione alla caviglia) e Nkunku. Proprio l'attaccante arrivato in estate dal Chelsea sarebbe il primo candidato a lasciare i rossoneri da qui a lunedì sera. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma potrebbe accettare anche un prestito oneroso con riscatto condizionato: questo per risparmiare sull'ingaggio e coprire l'ammortamento a bilancio. Servirebbero infatti circa 4 milioni per il prestito del francese.