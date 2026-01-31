Calciomercato Milan, la Roma monitora Nkunku: per ora il giocatore ...

Con il possibile arrivo di Mateta in queste ultime ore di calciomercato, il Milan avrebbe tanti attaccanti per soli due posti: il francese, Fullkrug, Leao, Pulisic, Gimenez (quando tornerà dall'operazione alla caviglia) e Nkunku. Proprio l'attaccante arrivato in estate dal Chelsea sarebbe il primo candidato a lasciare i rossoneri da qui a lunedì sera. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Milan vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma potrebbe accettare anche un prestito oneroso con riscatto condizionato: questo per risparmiare sull'ingaggio e coprire l'ammortamento a bilancio. Servirebbero infatti circa 4 milioni per il prestito del francese.
Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe lasciare i rossoneri nel caso in cui dovesse arrivare Mateta. Sul francese interesse della Roma. Ecco i dettagli da 'Il Corriere dello Sport'
Su Nkunku, continua la rosea, ci sarebbe l'interesse della Roma: il giocatore però non sarebbe convinto dalle offerte. Massara, dirigente giallorosso, continuerebbe a monitorare la situazione: Nkunku piacerebbe molto a Gasperini, ma la Roma lo potrebbe prendere solo per un prestito di 6 mesi a cifre ragionevoli. Vedremo se Nkunku verrà davvero ceduto in queste ultime ore di calciomercato invernale o se resterà al Milan.
