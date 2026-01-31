Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.
calciomercato
Calciomercato Milan: Mateta può arrivare stasera a Milano | LIVE News
Calciomercato Milan, non solo Mateta in questi ultimi giorni di mercato. I rossoneri continuano a lavorare per il giovane Alphadjo Cissè. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Il giornalista Fabrizio Romano nella notte italiana ha parlato anche del calciomercato del Milan: occhi su Mateta e su Disasi. I dettagli da 'YouTube'
Calciomercato Milan, Mateta può essere il colpo in attacco per Massimiliano Allegri in questa sessione invernale. Ecco cosa manca secondo 'La Gazzetta dello Sport'
Calciomercato Milan, il Diavolo in estate potrebbe cambiare tantissimo in attacco. Ecco il piano per il bomber tanto richiesto da Massimiliano Allegri per i rossoneri
Tutte le notizie di mercato di oggi.
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito), Matteo Duțu (d, Dinamo Bucarest - un milione).
OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni); Kim Min-Jae (d, Bayern Monaco - prestito); Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Niklas Süle (d, Borussia Dortmund - 5 milioni); Lorenzo Pirola (d, Olympiacos - 20 milioni), Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Óscar Mingueza (d, Celta Vigo - 10 milioni), Ismael Saibari (c, PSV Eindhoven - 27 milioni), Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Andrej Kostić (a, Partizan - 12 milioni), Diego Coppola (d, Brighton - prestito), Faik Sakar (c, RB Lipsia - svincolato), Caleb Okoli (d, Leicester City - prestito), Soungoutou Magassa (c, West Ham - 20 milioni); Ljubo Puljić (d, Bayern Monaco - 5 milioni), Tiago Gabriel (d, Lecce - 20 milioni); Nathan Aké (d, Manchester City - prestito).
© RIPRODUZIONE RISERVATA