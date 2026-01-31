Calciomercato Milan, doppio messaggio social di Mateta per il Palace

Pianeta Milan
Mateta voglia di Milan: ‘sbuffa’ nelle storie e smette di seguire il Crystal Palace su Instagram

Nella giornata di ieri la chiusura definitiva sembrava a un passo, in questo momento la trattativa è bloccata. Parliamo, ovviamente, dell'affare per Jean-Philippe Mateta, che nelle ultime ore si sta trasformando in una vera e propria telenovela con improvvisi colpi di scena.

Calciomercato Milan, Mateta impaziente: sui social 'sbuffa'

L'ultimo in ordine cronologico è risalente a pochi minuti fa. L'attaccante francese non vede l'ora di vestire la maglia del Milan. In giornata l'ha fatto di nuovo presente alla società di Londra, ma per ora non è ancora stato liberato.

Sul proprio profilo Instagram, l'attaccante del Crystal Palace ha prima postato sulle proprie storie una semplice emoji che sbuffa e ha poi smesso di seguire l'account ufficiale del club. Ormai la rottura tra le parti sembra netta e la storia di Mateta rappresenta bene la voglia che il francese ha di imbarcarsi per Milano.

LEGGI ANCHE: Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. Il comunicato

Quello che manca è il sostituto del Crystal Palace. Negli ultimi giorni sembrava a un passo l'attaccante del Wolverhampton Jorgen Strand Larsen, ma la trattativa ha visto un rallentamento di recente. Il Crystal Palace non perde le speranze. L'allenatore dei 'Wolves' Rob Edwards nel post partita della gara contro il Bournemouth si è detto non sicuro riguardo al futuro dell'attaccante norvegese. Staremo a vedere quali saranno i nuovi colpi di scena in questa trattativa.

