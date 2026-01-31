Calciomercato Milan, doppio messaggio social di Mateta per il Palace

Sul proprio profilo Instagram, l'attaccante del Crystal Palace ha prima postato sulle proprie storie una semplice emoji che sbuffa e ha poi smesso di seguire l'account ufficiale del club. Ormai la rottura tra le parti sembra netta e la storia di Mateta rappresenta bene la voglia che il francese ha di imbarcarsi per Milano.
Quello che manca è il sostituto del Crystal Palace. Negli ultimi giorni sembrava a un passo l'attaccante del Wolverhampton Jorgen Strand Larsen, ma la trattativa ha visto un rallentamento di recente. Il Crystal Palace non perde le speranze. L'allenatore dei 'Wolves' Rob Edwards nel post partita della gara contro il Bournemouth si è detto non sicuro riguardo al futuro dell'attaccante norvegese. Staremo a vedere quali saranno i nuovi colpi di scena in questa trattativa.
