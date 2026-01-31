Calciomercato Milan, già a Milano il nuovo talento dal Chelsea: ecco chi è

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, preso a titolo definitivo un talento dal Chelsea: i dettagli

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe preso a titolo definitivo un talento dal Chelsea. Ecco tutti i dettagli
Continua il mercato scoppiettante del Milan. Dopo che la sessione invernale di mercato era cominciata con l'arrivo di Niclas Fullkrug, sbarcato a Milano dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, del Milan si è parlato poco.

Calciomercato Milan, preso Idrissi Regragui dal Chelsea

Ma, come noto, negli ultimi giorni è letteralmente 'esploso'. Tantissime trattative in pochissimo tempo. In giornata il club di Via Aldo Rossi ha chiuso l'arrivo dall'Hellas Verona del giovane Cissé, bruciando la concorrenza del PSV Eindhoven in pochissimo tempo.

Non ci si ferma qua. Il Milan sta attendo dal Crystal Palace l'ultimo via libera per far arrivare a Milano Jean-Philippe Mateta. Ma non è tutto. Come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Milan avrebbe preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui dal Chelsea. Il classe 2007 marocchino, che può ricoprire diversi ruoli, sarebbe già a Milano in questo momento. Si attendono nelle prossime ore ulteriori dettagli su questo giovane talento.

