Calciomercato Milan, già a Milano il nuovo talento dal Chelsea: ecco chi è

Non ci si ferma qua. Il Milan sta attendo dal Crystal Palace l'ultimo via libera per far arrivare a Milano Jean-Philippe Mateta. Ma non è tutto. Come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Milan avrebbe preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui dal Chelsea. Il classe 2007 marocchino, che può ricoprire diversi ruoli, sarebbe già a Milano in questo momento. Si attendono nelle prossime ore ulteriori dettagli su questo giovane talento.