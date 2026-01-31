Calciomercato Milan, già a Milano il nuovo talento dal Chelsea: ecco chi è

LEGGI ANCHE: Ufficiale, Maignan ha firmato il rinnovo di contratto col Milan fino al 2031. Il comunicato
Non ci si ferma qua. Il Milan sta attendo dal Crystal Palace l'ultimo via libera per far arrivare a Milano Jean-Philippe Mateta. Ma non è tutto. Come riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Milan avrebbe preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui dal Chelsea. Il classe 2007 marocchino, che può ricoprire diversi ruoli, sarebbe già a Milano in questo momento. Si attendono nelle prossime ore ulteriori dettagli su questo giovane talento.
