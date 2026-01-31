Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, allarme Mateta. Di Marzio: “Trattativa al momento bloccata”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, allarme Mateta. Di Marzio: “Trattativa al momento bloccata”

Calciomercato, Di Marzio: 'Mateta-Milan trattativa bloccata'
L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha scritto pochi minuti fa un importante aggiornamento sulla trattativa del Milan per Mateta
Redazione

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Mateta è bloccato

—  

Dopo il tedesco, il mercato del Milan è stato silenzioso. O meglio dire, fino agli ultimi giorni. Nelle ultime ore, infatti, il Milan è una delle squadre italiane più attive sul mercato in entrata. In mattinata, il Milan ha chiuso il colpo per Cissé. Giovane talento che arriva dall'Hellas Verona ma che continuerà la stagione in prestito al Catanzaro in Serie B. In pochi giorni è stata battuta la concorrenza del PSV Eindhoven che era già sul giocatore da diverso tempo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHEMilan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …

Il tema principale del giorno, però, riguarda l'arrivo di Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Anche in giornata l'attaccante francese ha ribadito la sua voglia di vestire la maglia rossonera, ma attualmente la trattativa è bloccata. Lo ha annunciato pochi minuti fa l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Il motivo di questa fase di stop sarebbe legato al fatto che il Crystal Palace non ha ancora trovato il sostituto del francese.

Leggi anche
Calciomercato Milan, Nkunku non si muove. La conferma arriva direttamente dall’attaccante
Calciomercato Milan, Mateta a rischio? Accomando: “Senza sostituto il Crystal Palace...

© RIPRODUZIONE RISERVATA