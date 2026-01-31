Calciomercato, Di Marzio: 'Mateta-Milan trattativa bloccata'

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug , attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro .

Calciomercato Milan, Mateta è bloccato

Dopo il tedesco, il mercato del Milan è stato silenzioso. O meglio dire, fino agli ultimi giorni. Nelle ultime ore, infatti, il Milan è una delle squadre italiane più attive sul mercato in entrata. In mattinata, il Milan ha chiuso il colpo per Cissé. Giovane talento che arriva dall'Hellas Verona ma che continuerà la stagione in prestito al Catanzaro in Serie B. In pochi giorni è stata battuta la concorrenza del PSV Eindhoven che era già sul giocatore da diverso tempo.