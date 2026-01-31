Mateta-Milan, Accomando: 'Manca il via libera. Senza sostituto ...'

"Milan, per Mateta manca il via libera del Crystal Palace, che non ha ancora chiuso per il sostituto. Se non dovesse farlo entro lunedì, potrebbe tenerlo fino a fine stagione. I rossoneri hanno completato tutti gli accordi". Queste le parole pubblicate sul proprio profilo X dall'esperto di calciomercato Orazio Accomando.
Il Milan continua a crederci con fiducia e spera nella buona riuscita della trattativa che regalerebbe a Massimiliano Allegri Jean-Philippe Mateta, vale a dire un altro attaccante di alto livello, il quale andrebbe a completare un reparto offensivo profondo e che offre diverse soluzioni, sia dal primo minuto in base all'avversario che si va ad affrontare, sia durante la gara. Quest'ultima soluzione piace molto ad Allegri che più volte ha ribadito l'importanza di avere qualcuno dalla panchina che possa cambiare la partita. Al Milan sono sicuri che Jean-Philippe Mateta può essere l'uomo giusto e per questo i rossoneri stanno spingendo per anticipare l'arrivo a Milano del francese nelle prossime ore.
