Il Milan potrebbe chiudere questa sessione di calciomercato con altri colpi importanti: la dirigenza lavora per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile per affrontare il resto della stagione. Oltre a queste operazioni il Diavolo sarebbe già al lavoro per le prossime stagioni con gli occhi su alcune possibili occasioni per il futuro del club.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato, il Milan lavora anche per il futuro: rossoneri in corsa per Goretzka
Come riporta 'Tuttosport' il Milan sarebbe già molto attento ai possibili parametri zero: tra questi per il centrocampo c'è sempre Leon Goretzka in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il tedesco non si muoverà a gennaio e dovrebbe andare via a zero dalla squadra di Kompany. Goretzka piacerebbe all’Atletico Madrid, che aveva provato ad anticiparne l’arrivo già in questi giorni. La squadra di Simeone ci dovrebbe riprovare nel prossimo futuro. Sul tedesco ci sarebbe anche il Tottenham. Anche il Milan resterebbe nella corsa per Goretzka che sarebbe un colpo importante per il centrocampo, specialmente se i rossoneri dovessero tornare in Champions League.
