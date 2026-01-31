Il calciomercato del Milan sembra non finire mai. I rossoneri, dopo aver preso Niclas Fullkrug in prestito semestrale dal West Ham, aver quasi chiuso Mateta e ufficializzato il giovane El Hadj Malick Cissé, che andrà ad unirsi al Milan Futuro di Massimo Oddo, continua ad assicurasi giovani talenti. Il club rossonero, s secondo quanto riferito da Gazzetta.it, avrebbe chiuso Magnus Dalpiaz.

Milan, preso Dalpiaz

Il giovane, terzino destro classe 2008 proveniente dal Bayern Monaco arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e andrebbe, teoricamente, per la Primavera di mister Renna. Come sottolinea la rosea, il giocatore è anche molto duttile: può giocare anche a sinistra e come centrale di difesa, il che lo rende una pedina molto importante, anche per le rotazioni.