Calciomercato Milan, continuo lavoro sui giovani talenti: dopo il colpo Cissè, la dirigenza rossonera in chiusura per Dalpiaz dal Bayern Monaco. I dettagli da Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il calciomercato del Milan sembra non finire mai. I rossoneri, dopo aver preso Niclas Fullkrug in prestito semestrale dal West Ham, aver quasi chiuso Mateta e ufficializzato il giovane El Hadj Malick Cissé, che andrà ad unirsi al Milan Futuro di Massimo Oddo, continua ad assicurasi giovani talenti. Il club rossonero, s secondo quanto riferito da Gazzetta.it, avrebbe chiuso Magnus Dalpiaz.

Il giovane, terzino destro classe 2008 proveniente dal Bayern Monaco arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e andrebbe, teoricamente, per la Primavera di mister Renna. Come sottolinea la rosea, il giocatore è anche molto duttile: può giocare anche a sinistra e come centrale di difesa, il che lo rende una pedina molto importante, anche per le rotazioni.

Vedremo se poi Dalpiaz giocherà anche con il Milan Futuro di Massimo Oddo in stagione, visto che le squadre rossonere spesso si scambiano tra di loro i giocatori.

