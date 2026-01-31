Milan, il giorno del rinnovo di Maignan: nel pomeriggio la firma sul contratto

Mesi di discussioni, ora siamo a un passo dal traguardo: in estate Mike Maignan è stato vicinissimo a lasciare il Milan per il Chelsea. I due club non hanno però mai trovato l'accordo e il francese è rimasto in rossonero, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Dopo settimane di attesa, il portiere e il club rossonero hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto che legherà Maignan al Diavolo praticamente 'a vita'. Tutti i dettagli.