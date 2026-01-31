Mesi di discussioni, ora siamo a un passo dal traguardo: in estate Mike Maignan è stato vicinissimo a lasciare il Milan per il Chelsea. I due club non hanno però mai trovato l'accordo e il francese è rimasto in rossonero, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2026. Dopo settimane di attesa, il portiere e il club rossonero hanno trovato l'accordo per il rinnovo di contratto che legherà Maignan al Diavolo praticamente 'a vita'. Tutti i dettagli.
Milan, il giorno del rinnovo di Maignan: nel pomeriggio la firma sul contratto
Milan, oggi è il giorno del rinnovo di Mike Maignan: il portiere francese pronto a firmare il suo nuovo contratto con i rossoneri. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Giornata importante per il futuro e il presente del Milan: come racconta 'La Gazzetta dello Sport' questo pomeriggio è attesa la firma sul rinnovo di contratto di Mike Maignan. L’agente del portiere francese, Jonathan Kebe, ieri era a Casa Milan per sistemare gli ultimi dettagli. Contratto fino al 2031: quattro anni con l'ultimo come opzione. Maignan dovrebbe diventare il più pagato al Milan insieme a Leao: 5 milioni fissi più 2 di bonus. Come sottolinea la rosea, il portiere rossonero potrebbe anche chiudere la sua carriera col Milan, visto che alla scadenza del suo nuovo contratto avrà 36 anni.
