La trattativa tra il Milan e Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno, è giunta a conclusione. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, infatti, è imminente la fumata bianca con la firma, materiale, sul nuovo accordo tra le parti.