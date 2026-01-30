Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, arriva la firma di Maignan: Di Marzio svela quando siglerà il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, arriva la firma di Maignan: Di Marzio svela quando siglerà il rinnovo

Di Marzio: 'Milan-Maignan, tra oggi e domani la firma sul rinnovo di contratto'
Mike Maignan, classe 1995, firmerà in queste ore il rinnovo di contratto con il Milan, prima della chiusura del calciomercato invernale. Le ultime news sulla permanenza in rossonero del capitano del Diavolo anche per le prossime stagioni
Daniele Triolo Redattore 

La trattativa tra il Milan e Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno, è giunta a conclusione. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, infatti, è imminente la fumata bianca con la firma, materiale, sul nuovo accordo tra le parti.

.

"Milan-Maignan, ore decisive per il rinnovo: prevista tra oggi e domani la firma sul nuovo contratto fino al 2031 (o 2030 con opzione)", ha scritto, infatti, Di Marzio in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Sono questi, dunque, i giorni giusti - prima ancora della chiusura della sessione invernale di mercato - per la permanenza di 'Magic Mike' in rossonero anche nelle stagioni a venire.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: 'Vieni qui?': Modric chiama l'ex Real Madrid al Milan! Le ultime di calciomercato >>>

Maignan si vedrà raddoppiare lo stipendio, che passerà da 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a 5 milioni di euro netti all'anno più 2 di bonus. Un premio più che meritato per il suo rendimento in campo. Finora, con il Milan di Massimiliano Allegri, Maignan ha giocato 25 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, incassato 20 gol, collezionato 11 'clean sheet' e parato 2 calci di rigore.

Leggi anche
Goretzka, no all’Atlético Madrid: resta al Bayern Monaco fino a giugno. Chance per il Milan?
Calciomercato, il Milan prova il colpo Cissè! I rossoneri provano a beffare così il PSV

© RIPRODUZIONE RISERVATA