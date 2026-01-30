Mike Maignan, classe 1995, firmerà in queste ore il rinnovo di contratto con il Milan, prima della chiusura del calciomercato invernale. Le ultime news sulla permanenza in rossonero del capitano del Diavolo anche per le prossime stagioni
La trattativa tra il Milan e Mike Maignan per il rinnovo del contratto del portiere francese, altrimenti in scadenza il prossimo 30 giugno, è giunta a conclusione. Secondo Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, infatti, è imminente la fumata bianca con la firma, materiale, sul nuovo accordo tra le parti.
"Milan-Maignan, ore decisive per il rinnovo: prevista tra oggi e domani la firma sul nuovo contratto fino al 2031 (o 2030 con opzione)", ha scritto, infatti, Di Marzio in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Sono questi, dunque, i giorni giusti - prima ancora della chiusura della sessione invernale di mercato - per la permanenza di 'Magic Mike' in rossonero anche nelle stagioni a venire.