Calciomercato Milan, il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sulle possibili mosse in difesa del Diavolo. Occhio a Disasi. I dettagli da 'YouTube'
Il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il punto su Disasi, giocatore che potrebbe rinforzare la rosa rossonera in queste ultime ore di mercato.
"Il Milan lavora anche per la difesa. Il nome su cui si è soffermato di più in queste ore Igli Tare è Disasi del Chelsea. Non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente, ma è il nome su cui il direttore sportivo rossonero ha focalizzato la sua attenzione. E' in uscita dal Chelsea e ci sono stati sondaggi. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan".