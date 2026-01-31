"Il Milan lavora anche per la difesa. Il nome su cui si è soffermato di più in queste ore Igli Tare è Disasi del Chelsea. Non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente, ma è il nome su cui il direttore sportivo rossonero ha focalizzato la sua attenzione. E' in uscita dal Chelsea e ci sono stati sondaggi. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan".