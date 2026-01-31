Pianeta Milan
Disasi l’ultimo colpo del calciomercato del Milan? Moretto: “Tare al lavoro”. Le ultime

Calciomercato, Moretto: 'Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan'. I dettagli
Calciomercato Milan, il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato sulle possibili mosse in difesa del Diavolo. Occhio a Disasi. I dettagli da 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato anche del calciomercato del Milan nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il punto su Disasi, giocatore che potrebbe rinforzare la rosa rossonera in queste ultime ore di mercato.

"Il Milan lavora anche per la difesa. Il nome su cui si è soffermato di più in queste ore Igli Tare è Disasi del Chelsea. Non vi stiamo dicendo che arriverà sicuramente, ma è il nome su cui il direttore sportivo rossonero ha focalizzato la sua attenzione. E' in uscita dal Chelsea e ci sono stati sondaggi. Igli Tare vorrebbe portare Disasi al Milan".

Le notizie di Moretto si aggiungono a quelle della notte italiana di Fabrizio Romano che aveva rivelato di come Disasi avesse messo in standby il West Ham in attesa di possibili novità col Milan. Per il Diavolo potrebbe essere l'ennesimo colpo dal Chelsea negli ultimi anni. L'ultimo in ordine cronologico è stato Nkunku in estate.

